25 баллов!!!!помогите сроочноооо

Биология
25 баллов!!!!помогите сроочноооо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тетраплоидный набор равен 4(!!!) гаплоидным. Следовательно, содержится 40 хромосом
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