25 БАЛЛОВ! СРОЧНО! ─ Какие чувства вызывают у автора воспоминания о детских сказк??х? ─ Персонажи каких сказок «притаились» в этом стихотворении? ─ Какие приемы, свойственные устному народному творчеству, использованы поэтом...

Литература

25 БАЛЛОВ! СРОЧНО! ─ Какие чувства вызывают у автора воспоминания о детских сказк??х? ─ Персонажи каких сказок «притаились» в этом стихотворении? ─ Какие приемы, свойственные устному народному творчеству, использованы поэтом (обращения, эпитеты, повторы и т. п.)? Какие ещё средства художественной выразительности увидели вы в этом стихотворении, какова их роль в раскрытии авторского замысла? ─ Чем, по мнению В. Рождественского и по вашему мнению, вдохновляет сказка поэтов и писателей? ─ Какие иллюстрации к тексту вы бы подготовили? Русская сказка От дремучих лесов, молчаливых озер И речушек, где дремлют кувшинки да ряска, От березок, взбегающих на косогор, От лугов, где пылает рыбачий костер, Ты пришла ко мне, Русская сказка! Помню дымной избушки тревожные сны, Вздох коровы в хлеву и солому навеса, В мутноватом окошке осколок луны И под пологом хвойной густой тишины Сонный шорох могучего леса. Там без тропок привыкли бродить чудеса, И вразлет рукава поразвесила елка, Там крадется по зарослям темным лиса, И летит сквозь чащобу девица-краса На спине густошерстого волка. А у мшистого камня, где стынет струя, Мне Аленушки видятся грустные косы... Это русская сказка, сестрица моя, Загляделась в безмолвные воды ручья, Слезы в омут роняя, как росы. Сколько девичьих в воду упало колец, Сколько бед натерпелось от Лиха-злодея! Но вступился за правду удал-молодец, И срубил в душном логове меч-кладенец Семь голов у проклятого Змея. Что веков протекло – от ворот поворот! Все сбылось, что порою тревожит и снится: Над лесами рокочет ковер-самолет, Соловей-чудодей по избушкам поет, И перо зажигает Жар-Птица. И к алмазным пещерам приводят следы, И встают терема из лесного тумана, Конь железный рыхлит чернозем борозды, В краткий срок от живой и от мертвой воды Давних бед заживляются раны. Сколько в сказках есть слов – златоперых лещей, Век бы пил я и пил из родного колодца! Правят крылья мечты миром лучших вещей, И уж солнца в мешок не упрячет Кащей, Сказка, русская сказка живой остается!

Автор: Гость