У трикутнику дві сторони дорівнюють 2 см і 4 см. висота трикутника проведена до мен??ої сторони, дорівнює 5 см. знайдіть висоту проведену до більшої сторони

Геометрия
У трикутнику дві сторони дорівнюють 2 см і 4 см. висота трикутника проведена до мен??ої сторони, дорівнює 5 см. знайдіть висоту проведену до більшої сторони
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