У трикутнику дві сторони дорівнюють 2 см і 4 см. висота трикутника проведена до мен??ої сторони, дорівнює 5 см. знайдіть висоту проведену до більшої сторони

Геометрия

У трикутнику дві сторони дорівнюють 2 см і 4 см. висота трикутника проведена до мен??ої сторони, дорівнює 5 см. знайдіть висоту проведену до більшої сторони

Автор: Гость