Ребята пожалуйста ,помогите разгадать ребус ,вопрос №5 . Ребус на тему : сад Эрмита?? в Москве . Пожалуйста ,очень нужно !!!
Литература
Ребята пожалуйста ,помогите разгадать ребус ,вопрос №5 . Ребус на тему : сад Эрмита?? в Москве . Пожалуйста ,очень нужно !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это клубника ??? Если да то я знаю Или нет
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