Найдите х из следующего соотношения: 8^х бит = 16 Мбайт.
Информатика
Найдите х из следующего соотношения: 8^х бит = 16 Мбайт.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 мегабайт=1024килобайта=1024*1024=1048576байта 16*1048576=16777216 байт 16777216*8=134217728 бит, а вот в 8_ую не получается Может, у меня где ошибка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Ребята пожалуйста ,помогите разгадать ребус ,вопрос №5 . Ребус на тему : сад Эрмита?? в Москве . Пожалуйста ,очень нужно !!!
Математика
В один не очень прекрасный день все цены выросли на 25 %. На сколько процентов меньш?? теперь можно купить сахара на ту же сумму
Русский язык
Помогите продолжить текст так чтобы 1 из них было побудительное (не более 4 предложений (можно меньше)): ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сегодня...
Математика