250+350:804+890:2345

Алгебра
250+350:804+890:2345
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Больно надо.не можете решить ваши проблемы......какая тут помощ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите...!!!Прочитай. Слыхали вы историю старого уличного фонаря? Так вот, был та??ой старый уличный фонарь;много-много лет прослужил он честно...
Ответить
Математика
Витя изучает иностранный язык.Каждый день он изучает 4новых слова.Сколько дней по??адобится Вите,чтобы изучить 14 слов
Ответить
Математика
Помогите решить Конфеты трёх сортов расфасованы по полкилограмма. Купили по одн??й упаковке всех сортов. Какова масса покупки? Сколько рублей сто...
Ответить
Химия
Определить в какой из пробирок находится серная кислота а в какой натрий сульфат
Ответить
Математика
8 ящиков, общей массой в 24 кг весит меньше в 33 меньше, чем ящик с деталями. вопрос: Какая масса ящика с деталями?
Ответить