26 сут 21ч÷5 сут 9ч×1ч 15 мин+9 сут 3ч 45мин÷9
Математика
26 сут 21ч÷5 сут 9ч×1ч 15 мин+9 сут 3ч 45мин÷9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26 сут 21 ч = 645 ч = 38700 мин 5 сут 9 ч = 129 ч = 7740 мин 1 ч 15 мин = 75 мин 9 сут 3 ч 45 мин = 219 ч 45 мин = 13185 мин 38700 : 7740 = 5 5 * 75 = 375 (мин) 13185 : 9 = 1465 (мин) 375 + 1465 = 1840 (мин) = 30 ч 40 мин = 1 сут 6 ч 40 мин
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