Срочно пожалуйста задача дано скорость 330м/с время (t)- 5 с. найти h-?
Физика
Срочно пожалуйста задача дано скорость 330м/с время (t)- 5 с. найти h-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто перемножаешь и все 330*5=1650(h).
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