27×118+37×118-14×(108+10)=
Математика
27×118+37×118-14×(108+10)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27*118+37*118-14*(108+10)=5900 1)108+10=118 2)27*118=3186 3)37*118=4366 4)14*118=1652 5)3186+4366=7552 6)7552-1652=5900
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