28+n+482 пожалуйста помогите)

Математика
28+n+482 пожалуйста помогите)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28+n+482=510+n --------------------------------------------------------------------------------------
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