28+n+482 пожалуйста помогите)
Математика
28+n+482 пожалуйста помогите)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28+n+482=510+n --------------------------------------------------------------------------------------
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу с пояснением и примером . Поясни решение , используя слово "сумма" и??и "разность". Для задачи поставь вопрос , которые потребует...
Математика
Расшифруйте запись парк умножить на а равно кафе одинаковые буквы это одинаковые цифры разные буквы разные цифры известно что К равно девять найдит...