2856:40 , 19217:30, 81569:500,424807 :600 помогите пожалуйста очень надо в столбик
Математика
2856:40 , 19217:30, 81569:500,424807 :600 помогите пожалуйста очень надо в столбик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2856:40=71,4 19217:30=640,56666666667 81569:500=163,138 424807:600=708,0116666666667
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