Вы от неожиданности , у вас прервалось дыхание . как вы восприняли информацию , отр??агировали на неё ?
Окружающий мир
Вы от неожиданности , у вас прервалось дыхание . как вы восприняли информацию , отр??агировали на неё ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что я бы сильно испугалась я бы стала нервничать и от этого еще бы мне хуже стало
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