2AgNO3 + H2SO4 = 2HNO3 + Ag2SO4 Напишите пожалуйста полное и сокращенное ионное уравнение. Спасибо!

Химия

2AgNO3 + H2SO4 = 2HNO3 + Ag2SO4 Напишите пожалуйста полное и сокращенное ионное уравнение. Спасибо!

Автор: Гость