2AgNO3 + H2SO4 = 2HNO3 + Ag2SO4 Напишите пожалуйста полное и сокращенное ионное уравнение. Спасибо!
Химия
2AgNO3 + H2SO4 = 2HNO3 + Ag2SO4 Напишите пожалуйста полное и сокращенное ионное уравнение. Спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
2Ag+2NO3+2H+SO4=2H+2NO3+Ag2So4 2Ag+So4=Ag2So4
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