Источники питания реки Волги

География
Источники питания реки Волги
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Основныи источником являются талые воды снеговые воды  от этой воды она получает 50%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Решите пожалуйста заранее благодарю——————
Ответить
Геометрия
Помогите решить задание 6,7,8 или хотя бы отдно на выбор
Ответить
Математика
Составте линейное уравнение.В лыжной секции занимаются 246 спортсменов.Когда юнош??ская команда уехала на соревнование,то осталось 159 спортсменов....
Ответить
Английский язык
Определите какое время в этих предложениях? 1.Karen sent james an invitation? 2.Where dis they park the car ? 3.Who wrote the music for ca...
Ответить
Английский язык
Oпределите какое время в этих предложениях? 1.Karen sent james an invitation? 2.Where dis they park the car ? 3.Who wrote the music for ca...
Ответить