Источники питания реки Волги
География
Источники питания реки Волги
Ответ(ы):
Гость:
Основныи источником являются талые воды снеговые воды от этой воды она получает 50%
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