Помогите решить. x(x-1)(x-2)(x-3)=3

Математика
Помогите решить. x(x-1)(x-2)(x-3)=3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
x(x-1)(x-2)(x-3)=3 (-3x)(-3x+2)=3 Пусть =y, тогда y(y+2)=3 +2y-3=0 -4=0 (y+3)(y-1)=0 Значит уравнение имеет 2 корня:  1)y=-3        D=9-12=-3    D<0  2)y=1          D=9+4=13    D>0  Уравнение имеет 2 корня:   x1=(3+√13)/2=приблизительно 3,3   x2=(3-√13)/2=приблизительно -0,3 Вроде правильно:)
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