Составте линейное уравнение.В лыжной секции занимаются 246 спортсменов.Когда юнош??ская команда уехала на соревнование,то осталось 159 спортсменов.Сколько спортсменов уехало на соревнование?
Математика
Составте линейное уравнение.В лыжной секции занимаются 246 спортсменов.Когда юнош??ская команда уехала на соревнование,то осталось 159 спортсменов.Сколько спортсменов уехало на соревнование?
Ответ(ы):
Гость:
На соревнование уехало х спортсменов, тогда: 159+х=246 х=246-159 х=87 На соревнование уехало 87 спортсменов
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