Составте линейное уравнение.В лыжной секции занимаются 246 спортсменов.Когда юнош??ская команда уехала на соревнование,то осталось 159 спортсменов.Сколько спортсменов уехало на соревнование?

Математика
Составте линейное уравнение.В лыжной секции занимаются 246 спортсменов.Когда юнош??ская команда уехала на соревнование,то осталось 159 спортсменов.Сколько спортсменов уехало на соревнование?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На соревнование уехало х спортсменов, тогда:  159+х=246 х=246-159 х=87 На соревнование уехало 87 спортсменов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Определите какое время в этих предложениях? 1.Karen sent james an invitation? 2.Where dis they park the car ? 3.Who wrote the music for ca...
Ответить
Английский язык
Oпределите какое время в этих предложениях? 1.Karen sent james an invitation? 2.Where dis they park the car ? 3.Who wrote the music for ca...
Ответить
Русский язык
Какое происходящие слова Зеленя ( озимъ) .
Ответить
Математика
Помогите решить. x(x-1)(x-2)(x-3)=3
Ответить
Биология
Вот вам такой вопрос !!! Как изменяется скорость кровотока в артериях,капиллярах ?? венах Ответьте срочно!!!!!!!!
Ответить