Помогите решить задание 6,7,8 или хотя бы отдно на выбор
Геометрия
Помогите решить задание 6,7,8 или хотя бы отдно на выбор
Ответ(ы):
Гость:
6 - угол M-30, угол N=60; 7- угол ABC=30, угол A=60; 8- угол EMN = 43
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