Ребята помогите написать 40 фразеологизмов учитель задал пожалуйста

Гость: Гость:

Баклуши бить - бездельничать Белены объесться - взбеситься (применяется к людям, которые делают глупости После дождичка в четверг - никогда Аника-воин - хвастун, храбрый лишь на словах, вдали от опасности Задать головомойку(баню) - намылить шею, голову - сильно отругать Белая ворона - человек, резко выделяющийся из окружающей среды теми или иными качествами Бирюком жить - быть угрюмым, ни с кем не общаться Бросить перчатку - вызвать кого-нибудь на спор, соревнование (хотя никто перчаток не кидает) Волк в овечьей шкуре - злые люди, прикидывающиеся добрыми, которые прячутся под маской кротости Витать в облаках - блаженно грезить, фантазировать невесть о чем Душа в пятки ушла - человек перетрусивший, испугавшийся Живота не пожалеть - пожертвовать жизнью Зарубить на носу - запомнить крепко-накрепко Из мухи делать слона - превращать мелкий факт в целое событие На блюдечке с золотой каемочкой - получить желаемое с почетом, без особых усилий На краю земли - где-то очень далеко На седьмом небе - быть в полном восторге, в состоянии наивысшего блаженства Ни зги не видно - так темно, что не видно тропинки, дорожки Кинуться очертя голову - действовать безрассудно, с отчаянной решимостью Съесть пуд соли - хорошо узнать друг друга Скатертью дорога - уходи, без тебя обойдемся Работать засучив рукава - работать горячо, со старанием Фразеологизмы со словом «ВОДА»Буря в стакане воды – большие волнения по ничтожному поводу Вилами по воде писано – еще не известно как будет, исход не ясен, по аналогии: «бабушка надвое сказала» Водой не разлить – большие друзья, о крепкой дружбе Воду в решете носить – попусту тратить время, заниматься бесполезным делом Аналогично: толочь воду в ступе Воды в рот набрал – молчит и не желает отвечать Возить воду (на ком-л.) – обременять тяжелой работой, пользуясь его покладистым характером Вывести на чистую воду – разоблачить темные дела, уличить во лжи Выйти сухим из воды – остаться безнаказанным, без плохих последствий Деньги как вода – имеется в виду та легкость, с которой они тратяться Дуть на воду, обжегшись на молоке — излишне осторожничать, помня о прошлых ошибках Как в воду глядел – как будто знал заранее, предвидел, точно предсказал события Как в воду канул – пропал, бесследно, без вести исчез Как в воду опущенный – печальный, грустный Как вода сквозь пальцы – тот, кто легко уходит от преследования Как две капли воды – очень похожи, неотличимы Как не знаешь брода, то не лезь и в воду – предупреждение не принимать поспешных действий Как рыба в воде – чувствовать себя уверенно, очень хорошо ориентироваться, хорошо в чем-либо разбираться, Как с гуся вода – все человеку нипочем Много воды утекло с тех пор – много времени прошло Носить воду в решете – попусту тратить время Седьмая вода на киселе – очень дальнее родство Спрятать концы в воду – скрыть следы преступления Тише воды, ниже травы – скромно, незаметно себя вести Толочь в ступе воду – заниматься бесполезным делом.