Как называется орфограмма в английском языке, когда в предложении слово оканчива??тся на ту же согласную на которую начинается следующее слово.Например : I am drowing Christian . Мы читаем как : я эм дроиН Кристиан. Одну букву ...

Английский язык
Как называется орфограмма в английском языке, когда в предложении слово оканчива??тся на ту же согласную на которую начинается следующее слово.Например : I am drowing Christian . Мы читаем как : я эм дроиН Кристиан. Одну букву "к" мы читаем как за онду букву.Как называется\ HEEEEEEELP
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