Как называется орфограмма в английском языке, когда в предложении слово оканчива??тся на ту же согласную на которую начинается следующее слово.Например : I am drowing Christian . Мы читаем как : я эм дроиН Кристиан. Одну букву ...

Английский язык

Как называется орфограмма в английском языке, когда в предложении слово оканчива??тся на ту же согласную на которую начинается следующее слово.Например : I am drowing Christian . Мы читаем как : я эм дроиН Кристиан. Одну букву "к" мы читаем как за онду букву.Как называется\ HEEEEEEELP

Автор: Гость