2х²+2=0 Помогите решиииить
Алгебра
2х²+2=0 Помогите решиииить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х²+2=0 2х ²=-2 х²≠-1 x ∈ ∅ нет корней
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