2х²+2=0 Помогите решиииить

Алгебра
2х²+2=0 Помогите решиииить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х²+2=0 2х ²=-2 х²≠-1 x ∈ ∅ нет корней
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