2х=7 решите уровнения пж

Алгебра
2х=7 решите уровнения пж
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=7/2=3,5 .......................................
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