Помогите решить.На учи .ру

Математика
Помогите решить.На учи .ру
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фиолетовый цветок - 20 Жёлтый цветок - 15 Розовый цветок - 1
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