Помогите решить.На учи .ру
Математика
Помогите решить.На учи .ру
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фиолетовый цветок - 20 Жёлтый цветок - 15 Розовый цветок - 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Прочитайте. Образуйте от данных слов однокоренные имена прилагательные. Запишите их вместе с подходящими по смыслу именами существительными. Солома...
Математика
купец путешественник взял кредит на 10 месяцев - 10000 денежных единиц. Ежемесячная с??авка - 30 %. Сколько ему придется уплатить, вернувшись на ро...