Решить задачу уравнением.
Математика
Решить задачу уравнением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим цену груш Х Тогда килограмм яблок стоит х-35,6 Вся покупка: 1,5*(х-35,6)+1,2*х=304,62 1,5х-53,4+1,2х=304,62 2,7х=304,62+53,4 2,7х=358,02 х=132,6 132,6 руб стоит 1 килограмм груш
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте. Образуйте от данных слов однокоренные имена прилагательные. Запишите их вместе с подходящими по смыслу именами существительными. Солома...
Математика
купец путешественник взял кредит на 10 месяцев - 10000 денежных единиц. Ежемесячная с??авка - 30 %. Сколько ему придется уплатить, вернувшись на ро...
Физика
С какой начальной скоростью надо бросить вниз мяч с высоты h, что б он подпрыгнул н?? высоту в двое больше? сопротивление воздуха не учитывать