2m-(5m-n)+(4n-2n) раскрыть скобки и упростить ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Алгебра
2m-(5m-n)+(4n-2n) раскрыть скобки и упростить ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2m-(5m-n)+(4n-2n) = 2m - 5m + n + 4n - 2n = -3m - 3n
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