У числі 9384 міститься ... одиниці, ... десятків, ... сотні, ... тисяч.? У числі 9384 всього ... одиниці, ... десятків, ... сотні, ... тисяч.?
Математика
У числі 9384 міститься ... одиниці, ... десятків, ... сотні, ... тисяч.? У числі 9384 всього ... одиниці, ... десятків, ... сотні, ... тисяч.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всього 4 одиниці,8 дестяків,3 сотні,9 тисяч.Я думаю так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для отправки детей в лагерь было заказано несколько автобусов в них поровну рассадили 270детей.Кроме детей в каждый автобус сели по двое взрослых с...
Физика
Бензин оказывает давление 2,5 кПа на дно бака. Какова высота бензина в баке? Плотность бензина 800кг/м(3). Ускорение свободного падения равно 10м/с...
Алгебра
Числа от 1 до 13 разбейте на несколько групп(в группе может быть одно или несколько ??исел) так, чтобы в каждой следующей группе сумма чисел была в...
Українська мова