Числа от 1 до 13 разбейте на несколько групп(в группе может быть одно или несколько ??исел) так,чтобы в каждой следующей группе сума чисел была в 2 раза больше, чем в предыдущих.

Математика

Числа от 1 до 13 разбейте на несколько групп(в группе может быть одно или несколько ??исел) так,чтобы в каждой следующей группе сума чисел была в 2 раза больше, чем в предыдущих.

Автор: Гость