Числа от 1 до 13 разбейте на несколько групп(в группе может быть одно или несколько ??исел) так,чтобы в каждой следующей группе сума чисел была в 2 раза больше, чем в предыдущих.
Математика
Числа от 1 до 13 разбейте на несколько групп(в группе может быть одно или несколько ??исел) так,чтобы в каждой следующей группе сума чисел была в 2 раза больше, чем в предыдущих.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно разбить на группы четные и нечетные , двузначные и однозначные
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