Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 8 кГц и гл??биной кодирования 16 бита. Запись длится 2 минуты, ее результаты записываются в файл, сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже ч...

Информатика

Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 8 кГц и гл??биной кодирования 16 бита. Запись длится 2 минуты, ее результаты записываются в файл, сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко к размеру полученного файла, выраженному в мегабайтах? 1) - 1 2) - 2 3) - 3 4) - 4

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