Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 8 кГц и гл??биной кодирования 16 бита. Запись длится 2 минуты, ее результаты записываются в файл, сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже ч...
Информатика
Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 8 кГц и гл??биной кодирования 16 бита. Запись длится 2 минуты, ее результаты записываются в файл, сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко к размеру полученного файла, выраженному в мегабайтах? 1) - 1 2) - 2 3) - 3 4) - 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V(мб) =(120×8000×2^4×2^1)/(8×1024×1024) V(мб) =(2^7×2^3×2^10×2^5)/2^23 V(мб) =2^25/2^23 V(мб) =2^2=4 Получается размер файла 4 мб. 4 ближе к числу -1 Ответ: 1
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