Для отправки детей в лагерь было заказано несколько автобусов в них поровну рассадили 270детей.Кроме детей в каждый автобус сели по двое взрослых. сколько было автобусов если в каждом находилось 47 пассажиров

Математика

Для отправки детей в лагерь было заказано несколько автобусов в них поровну рассадили 270детей.Кроме детей в каждый автобус сели по двое взрослых. сколько было автобусов если в каждом находилось 47 пассажиров

Автор: Гость