Для отправки детей в лагерь было заказано несколько автобусов в них поровну рассадили 270детей.Кроме детей в каждый автобус сели по двое взрослых. сколько было автобусов если в каждом находилось 47 пассажиров

Математика
Для отправки детей в лагерь было заказано несколько автобусов в них поровну рассадили 270детей.Кроме детей в каждый автобус сели по двое взрослых. сколько было автобусов если в каждом находилось 47 пассажиров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(47-2)*Х=270 45*Х=270 Х=27045 Х=6 (47-2)*Х=270 270=270 Удачи!
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