Для отправки детей в лагерь было заказано несколько автобусов в них поровну рассадили 270детей.Кроме детей в каждый автобус сели по двое взрослых. сколько было автобусов если в каждом находилось 47 пассажиров
Математика
Для отправки детей в лагерь было заказано несколько автобусов в них поровну рассадили 270детей.Кроме детей в каждый автобус сели по двое взрослых. сколько было автобусов если в каждом находилось 47 пассажиров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(47-2)*Х=270 45*Х=270 Х=27045 Х=6 (47-2)*Х=270 270=270 Удачи!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Русский язык
Нужна помощь с русским. Желательно, что бы всё подробно Расписанно было. Помогите ??ожалуйста!) Номет 114,115
Українська мова
Головним засобом вираження мети висловлювання речення є а)інтонація; в)повідомлення б)порядок слів у реченні; г) логічний наголос.
Русский язык