Напишите поговорки про спорт по татарский пж очень надо толька не по учебнику
Литература
Напишите поговорки про спорт по татарский пж очень надо толька не по учебнику
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￼ poslovitsy_i_pogovorki_pro_sport_fk_i_zdorove.doc28.5 КБ Предварительный просмотр: Пословицы и поговорки про спорт, физическую культуру и здоровье. В здоровом теле здоровый дух. Спорт – это жизнь! Кто спортом занимается, тот силы набирается. Солнце, воздух и вода помогают нам всегда. Солнце, воздух и вода - наши верные друзья. Кто любит спорт, тот здоров и бодр. Спорт – это развлечение до седьмого пота. Спорт совершенствует физические качества и проверяет моральные. Победу в спорте приносит не владение информацией, а ее применение. Смелый побеждает, трус погибает. Физкультура превосходна тем, что ведет здоровье к совершенству. Двигайся больше - проживешь дольше. И смекалка нужна, и закалка важна. Смолоду закалишься, на весь век сгодишься.
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