2x+3 делённое на x-1gt;0
Алгебра
2x+3 делённое на x-1gt;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+3÷х-1 2х÷х+3-1 2х÷х=2 х=2 получается так наверное 2>0
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