ПОМОГИТЕ ПРОШУ СРЕЗ ПО МАТЕМ)знайдіть площу рівнобічної трапеції основі якої дор??внюе 23 см и 17 см а диоганаль25см
Математика
ПОМОГИТЕ ПРОШУ СРЕЗ ПО МАТЕМ)знайдіть площу рівнобічної трапеції основі якої дор??внюе 23 см и 17 см а диоганаль25см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=(a+b)xh (a b-основы) h=кореньиз 25:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочини и запиши маленькую сказочку о щенке или о птенце. Используй в ней слова: "ма??, да удал", "ему и горя мало".
Английский язык
You have got a letter from your English-speaking pen friend Mark. … I started this school year in a new school. It is nice. We have a lot of aft...
Английский язык