Помогите, пж! Вставьте пропущенные предлоги или что это..

Английский язык
Помогите, пж! Вставьте пропущенные предлоги или что это..
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