Сократите дробь (16x^2+16x-21)/(-20x^2+23x-6) и найдите её значение при x=5/13

Алгебра
Сократите дробь (16x^2+16x-21)/(-20x^2+23x-6) и найдите её значение при x=5/13
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16x²+16x-21=16(x+7/4)(x-3/4)=(4x+7)(4x-3) D=256+1344=1600 x1=(-16-40)/32=-7/4 x2=(-16+40)/32=3/4 -20x²+23x-6=-20(x-3/4)(x-2/5)=-(4x-3)(5x-2)=(4x-3)(2-5x) D=529-480=49 x1=(-23-7)/(-40)=3/4 x2=(-23+7)/(-40)=2/5 (4x+7)(4x-3)/[(4x-3)(2-5x)=(4x+7)/(2-5x) x=5/13 (4*5/13+7):(2-5*5/13)=(20+91)/13*13/(26-25)=111/1=111
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