Сколько лет может прожить человек? сравните какова продолжительность жизни в ро??сии и в других странах.

Обществознание
Сколько лет может прожить человек? сравните какова продолжительность жизни в ро??сии и в других странах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Продолжительность жизни может быть разной и зависит от многих факторов. По статистике, женщины живут дольше мужчин. Продолжительность жизни зависит от : условий жизни человека, природных условий и катаклизмов, уровня медицины ,наследственности, а так же ведёт ли человек здоровый образ жизни. На счёт статистики в разных странах, не в курсе
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