60 БАЛЛОВ!!Срочно!!Сделаю ЛУЧШИЙ ответ!!! почему так пишется выделенные буквы,все в??деленные орфаграммы объяснить обьяснить! не терявший прИсутствИЯ духа,обнАжает истИННое пОлОжение,изображеНо в произведенИИ,просвещеННый нар...

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60 БАЛЛОВ!!Срочно!!Сделаю ЛУЧШИЙ ответ!!! почему так пишется выделенные буквы,все в??деленные орфаграммы объяснить обьяснить! не терявший прИсутствИЯ духа,обнАжает истИННое пОлОжение,изображеНо в произведенИИ,просвещеННый народ,рОвеСНик века,беССловеСНое сущетсво,ОблИчение пОрОков, обществеННо-политический(почему пишетя через дефис)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Присутствие - Присутствовать Обнажает - Обнажать Истинное - Истина Положение - Ложиться  Просвещенный - Просвещать Ровесник - Ровно Обличение - Облик  Пороков - Порок   
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