Казак тйлй 2сынып жуйрйк ат ангйме курау

Қазақ тiлi
Казак тйлй 2сынып жуйрйк ат ангйме курау
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жүйрік ат. Қазақ халқы жылқыны көлік ретінде пайдаланды. жарыстарға да қатыстырды. ат өте жүйрік болады.
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