Казак тйлй 2сынып жуйрйк ат ангйме курау
Қазақ тiлi
Казак тйлй 2сынып жуйрйк ат ангйме курау
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жүйрік ат. Қазақ халқы жылқыны көлік ретінде пайдаланды. жарыстарға да қатыстырды. ат өте жүйрік болады.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Срочно!! яков шейка семья ночь Арена ягода утюг разъем утро моя Катюша ульи колья юла съезд яд Спиши слова в которых букв меньше чем звуков
Русский язык
60 БАЛЛОВ!!Срочно!!Сделаю ЛУЧШИЙ ответ!!! почему так пишется выделенные буквы,все в??деленные орфаграммы объяснить обьяснить! не терявший прИсу...
Физика
В мензурке налита вода. определите какое количество теплоты необходимо сообщить ??й для того, чтобы она нагрелась до 100°С