99б!!!!11!! Из 2-ух городов, расстояние между которыми 240км, одновременно на встречу друг другу выехали два автомобиля. Скорость одного из них 58 целых 2/3 км/ч , что на 2 целых 2/3 меньше скорости другого! Через сколько часо...

Математика

99б!!!!11!! Из 2-ух городов, расстояние между которыми 240км, одновременно на встречу друг другу выехали два автомобиля. Скорость одного из них 58 целых 2/3 км/ч , что на 2 целых 2/3 меньше скорости другого! Через сколько часов автомобили встретятся???

Автор: Гость