99б!!!!11!! Из 2-ух городов, расстояние между которыми 240км, одновременно на встречу друг другу выехали два автомобиля. Скорость одного из них 58 целых 2/3 км/ч , что на 2 целых 2/3 меньше скорости другого! Через сколько часо...

Математика
99б!!!!11!! Из 2-ух городов, расстояние между которыми 240км, одновременно на встречу друг другу выехали два автомобиля. Скорость одного из них 58 целых 2/3 км/ч , что на 2 целых 2/3 меньше скорости другого! Через сколько часов автомобили встретятся???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДУМАЕМ Едут навстречу и выехали одновременно - значит их скорости складываются. РЕШЕНИЕ Скорость сближения 58 2/3 + (58 2/3 + 2 2/3) = 58 2/6 + 61 1/3 = 120 Время встречи 240 : 120 = 2 часа - ОТВЕТ
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