Покажите, как в описании светёлки Тараса Бульбы Проявляется характер её хозяина. Выберите один из понравившихся (любой) вам эпизодов повести и определите, как, с помощью каких художественных средств писатель раскрывает характе...
Литература
Покажите, как в описании светёлки Тараса Бульбы Проявляется характер её хозяина. Выберите один из понравившихся (любой) вам эпизодов повести и определите, как, с помощью каких художественных средств писатель раскрывает характер героя ( или героев).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Большое значение для понимания характера героя имеют описание его внешности, жестов, одежды, манеры говорить, обстановки, его окружающей. Например, убранство светлицы Тараса Бульбы не только знакомит читателя с бытом казачьей семьи прошедших веков, но и характеризует её владельца как сурового воина: "На стенах - сабли, нагайки, сетки для птиц, невода и ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка на коня и путы с серебряными бляхами".
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