Задай общие вопросы. Whe must sing.-___________ She is lazy.-__________ They can ride well.-___________ The cat is green.-__________
Английский язык
Задай общие вопросы. Whe must sing.-___________ She is lazy.-__________ They can ride well.-___________ The cat is green.-__________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Must we sing? Is she lazy? Can they ride well? Is the cat green?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
99б!!!!11!! Из 2-ух городов, расстояние между которыми 240км, одновременно на встречу друг другу выехали два автомобиля. Скорость одного из них 58 ...
Обществознание
Сколько лет может прожить человек? Сравните, какова продолжительность жизни в России и в других странах
Қазақ тiлi