Задай общие вопросы. Whe must sing.-___________ She is lazy.-__________ They can ride well.-___________ The cat is green.-__________

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Задай общие вопросы. Whe must sing.-___________ She is lazy.-__________ They can ride well.-___________ The cat is green.-__________
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Must we sing? Is she lazy? Can they ride well? Is the cat green?
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