Помогите по геометрии пожалуйста срочно!
Геометрия
Помогите по геометрии пожалуйста срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. ∠1 и ∠2 смежные, ∠1+∠2=180° ∠1=180°-16°34= 163°26 ∠3=∠1=163°26 (как вертикальные углы) ∠4=∠2=16°34 (как вертикальные)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Покажите, как в описании светёлки Тараса Бульбы Проявляется характер её хозяина. Выберите один из понравившихся (любой) вам эпизодов повести и оп...
Английский язык
Задай общие вопросы. Whe must sing.-___________ She is lazy.-__________ They can ride well.-___________ The cat is green.-__________