Помогите по геометрии пожалуйста срочно!

Геометрия
Помогите по геометрии пожалуйста срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.  ∠1 и ∠2 смежные, ∠1+∠2=180°  ∠1=180°-16°34= 163°26 ∠3=∠1=163°26  (как вертикальные углы) ∠4=∠2=16°34 (как вертикальные)
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