Как написать слово оброщаться и проверочное слово

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Как написать слово оброщаться и проверочное слово
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обращаться что делать? а о надо запомнить
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