морфемный разбор слова оказывался
Русский язык
морфемный разбор слова оказывался
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оказывался . О - приставка . Каз - корень . Ыва - суффикс . Л - суффикс . Ся - суффикс . - нулевое окончание . Оказыва - основа . Ся - основа . В этом слове основа прерывистая ,потому что суффикс - л- не входит в основу слова .( это формообразующий суффикс )
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