Упр 91Прочитайте текст. Озаглавьте его. Замените сказуемые в предложениях глагола??и-синонимами из слов для выбора. Какой текст у вас получится:художественный или деловой? Запиши его. слова для выбора: разгоралась, зажглась, о...
Русский язык
Упр 91Прочитайте текст. Озаглавьте его. Замените сказуемые в предложениях глагола??и-синонимами из слов для выбора. Какой текст у вас получится:художественный или деловой? Запиши его. слова для выбора: разгоралась, зажглась, отозвались. Их нужно записывать в текст? Незаметно появилась на небе тонкая полоска зари. Она все увеличивалась. Утренний ветерок прошумел в верхушках берез. Тонким перезвоном отвезли ему высокие сосны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тебе надо в тексте заменить следующие слова: появилась замени на зажглась увеличивалась замени на разгоралась ответили замени на отозвались Текст художественный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Помогите пожалуйста составить план по 980-1015 гг. 1) нужно указать событие 2) истори??еские личности и их роль в данном событии(2 личности) ...
Математика
ПОМОГИТЕ ПРОШУ СРЕЗ ПО МАТЕМ)знайдіть площу рівнобічної трапеції основі якої дор??внюе 23 см и 17 см а диоганаль25см
Литература
Сочини и запиши маленькую сказочку о щенке или о птенце. Используй в ней слова: "ма??, да удал", "ему и горя мало".