Упр 91Прочитайте текст. Озаглавьте его. Замените сказуемые в предложениях глагола??и-синонимами из слов для выбора. Какой текст у вас получится:художественный или деловой? Запиши его. слова для выбора: разгоралась, зажглась, о...

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Упр 91Прочитайте текст. Озаглавьте его. Замените сказуемые в предложениях глагола??и-синонимами из слов для выбора. Какой текст у вас получится:художественный или деловой? Запиши его. слова для выбора: разгоралась, зажглась, отозвались. Их нужно записывать в текст? Незаметно появилась на небе тонкая полоска зари. Она все увеличивалась. Утренний ветерок прошумел в верхушках берез. Тонким перезвоном отвезли ему высокие сосны

Автор: Гость