3 1\7+1 1\4*(75:25\3-14)*4\7 решить по действиям. помогите
Алгебра
3 1\7+1 1\4*(75:25\3-14)*4\7 решить по действиям. помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 75:25/3= 75*3/25=3*3=92) 9-14=-53) 1целая1/4 это 5/4, тогда 5/4*(-5)=-25/4= - 6целых1/4а если 11/4 тогда 11/4*(-5)=-55/4=-13целых3/44) -25/4*4/7=-25/7=-3целых4/7 или-55/4*4/7=-55/7=-7 целых 6/75) если 3целых1/7 тогда 22/7-25/7=47/7 = -3/7 или 22/7-55/7=-33/7а если в условии 31/7 тогда 31/7-25/7=6/7 или 31/7-55/7=-24/7=-3целых3/7
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