3 29/9 × 15/38 срочнооо, пж с пояснением даю 29 баллов
Математика
3 29/9 × 15/38 срочнооо, пж с пояснением даю 29 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извини если есть грамматические ошибки (сделано в paint.net)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите составить предложение побудительное восклицательное которое призовет ?? осторожному обращение с огнем
Математика
Решение задачи. Вход в парк отдыха украшала гирлянда из 87 воздушных шариков белог??, голубого и желтого цвета. Белых и голубых шаров было 58, голу...
Математика
Найдите в справочной литературе школьных учебниках по другим предметам периодич??ской печати или интернете примеры применения процентов.составьте з...
Математика