3(2a-5b)^2-12(a-b)^2 при a =1/4 при b= -1/3
Алгебра
3(2a-5b)^2-12(a-b)^2 при a =1/4 при b= -1/3
Ответ(ы):
Гость:
3(2a-5b)^2-12(a-b)^2=3((2a-5b)^2-(2(a-b))^2)=3(2a-5b-2a+2b)(2a-5b+2a-2b)=-9a(4a-7b)=-9*14(14*4-7*(-13))=-7.5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите пожалуйста. Надо написать сочинение на тему "Компьютеры - проклятье или благословение" рассмотреть эти 2 темы и на каждую привести по 2 ар...
Геометрия
Помогите решить 1 вариант!!! Очень нужно!! По данным рисунка докажите, что АВС подоб??н треугольнику МКВ.
Математика
Прими за единичный отрезок длину 6 клеток тетради и отметь на координатном луче точки C (пять шестых) F (одна третья) N (одна вторая) K (одна шеста...
Литература