Помогите решить 1 вариант!!! Очень нужно!! По данным рисунка докажите, что АВС подоб??н треугольнику МКВ.
Геометрия
Помогите решить 1 вариант!!! Очень нужно!! По данным рисунка докажите, что АВС подоб??н треугольнику МКВ.
Ответ(ы):
Гость:
Рассмотрим треугольник авс и треугольник мкв: угол в -общий, угол внк= углу вас(как соответственные, при нк параллельно ас и секущая ав, значит треугольник авс подобен треугольнику мкв (по 2-м углам)
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