Помогите пожалуйста. Надо написать сочинение на тему "Компьютеры - проклятье или благословение" рассмотреть эти 2 темы и на каждую привести по 2 аргумента. надо начать так: В наше время.....
Литература
Помогите пожалуйста. Надо написать сочинение на тему "Компьютеры - проклятье или благословение" рассмотреть эти 2 темы и на каждую привести по 2 аргумента. надо начать так: В наше время.....
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