Помогите пожалуйста. Надо написать сочинение на тему "Компьютеры - проклятье или благословение" рассмотреть эти 2 темы и на каждую привести по 2 аргумента. надо начать так: В наше время.....

Литература

Помогите пожалуйста. Надо написать сочинение на тему "Компьютеры - проклятье или благословение" рассмотреть эти 2 темы и на каждую привести по 2 аргумента. надо начать так: В наше время.....

Автор: Гость