3 3/4+1 1/2 2 5/6-1 5/12 4 -1 2/3 3 2/7-6/7 1 1/3*4 3 1/4*2/5 2 1/4:3 20:2 1/2
Математика
3 3/4+1 1/2 2 5/6-1 5/12 4 -1 2/3 3 2/7-6/7 1 1/3*4 3 1/4*2/5 2 1/4:3 20:2 1/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 3/4+1 1/2=3 3/4+1 2/4=4 5/4= =5 1/4 2 5/6-1 5/12=2 10/12-1 5/12=1 5/12 4-1 2/3=3 3/3-1 2/3=2 1/3 3 2/7-6/7=2 9/7-6/7=2 3/7 1 1/3×4=4/3×4=16/3=5 1/3 3 1/4×2/5=13/4×2/5=13/10=1 3/10 2 1/4÷3=9/4÷3=9/4×1/3=3/4 20÷2 1/2=20÷5/2=20×2/5=8
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