Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
(√3+4)квадрат+2√3(3√3-4)
Математика
(√3+4)квадрат+2√3(3√3-4)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(v3+4)^2 + 2v3(3v3 - 4) 3 + 8v3 + 16 + 18 - 8v3 37
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Окружающий мир
Дыхание животных в почве
Ответить
Русский язык
Фразеологизм во главу угла имеет значение
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста:8х/7-3/7-3х/10+1/10=2
Ответить
География
Сколько соли можно получить из 29м³ воды Красного моря
Ответить
Информатика
Перевод числа из 16-ричной в 2-ичную систему счисления А5FF.5B=
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск